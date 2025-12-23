AccueilATPKorda désigne le meilleur revers du circuit, et ce n'est pas Djokovic...
Korda désigne le meilleur revers du circuit, et ce n’est pas Djokovic : « Je m’en­traîne beau­coup avec lui. Son revers est telle­ment diffi­cile à lire »

Par Jean Muller

Si beau­coup de spécia­listes citent souvent le Serbe quand il s’agit de dési­gner le meilleur revers du circuit, voire de l’his­toire, l’Américain Sebastian Korda, inter­rogé à ce sujet, a décidé de ne pas perpé­tuer cette légende en choi­sis­sant un autre cham­pion : Kei Nishikori.

Et il est vrai que le Japonais propose de vrais garan­ties sur ce coup surtout quand il est en grande forme physiquement.

« Le revers ? Prenons plutôt Kei Nishikori. Je m’en­traîne beau­coup avec lui. Son revers est telle­ment diffi­cile à lire », a expliqué Sebastian. 

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 11:08

