L’une des révélations de l’année 2020, Sebastian Korda, s’est exprimé après sa victoire au premier tour de Delaray Beach. Il y a quelques semaines, le fils de Petr, vainqueur de l’Open d’Australie en 1998, publiait une photo sur son compte Instagram en compagnie du couple légendaire Steffi Graf et André Agassi. Ce dernier joue un rôle de mentor pour l’actuel 119e mondial qui est plus que ravi de cette collaboration.

« Nous sommes en contact quotidien depuis quatre mois, c’est une personne fabuleuse à mes côtés, je lui en suis très reconnaissant. Nous avons passé deux semaines à nous entraîner ensemble et le dernier jour je me suis dit : « Je dois prendre une photo, c’est incroyable. » Je jouais contre mon père et Steffi Graf… et à mes côtés j’avais André Agassi. Cela semblait totalement irréel. »