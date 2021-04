L’espoir améri­cain a donné un long entre­tien au site de l’ATP où il explique son parcours et notam­ment le fait que ces deux sœurs, cham­pionnes de golf, aient pu lui donné une moti­va­tion supplé­men­taire. On apprend aussi que Sebastian est un fou de tennis. En effet, le jeune espoir ne peut pas s’empêcher de regarder des matchs quoti­dien­ne­ment pour conti­nuer à progresser notam­ment quand il s’agit de Rafael Nadal.

« Je « mange » beau­coup de tennis. Pratiquement tous les jours, je regarde quelque chose à la télé­vi­sion. Et je dois bien avouer que cela me donne beau­coup d’inspiration, surtout quand il s’agit de Rafael Nadal. La façon dont il se comporte sur le court, son profes­sion­na­lisme et son humi­lité, tout cela ne cessera jamais d’être une véri­table inspi­ra­tion pour moi. J’espère qu’il conti­nuera à jouer au tennis encore long­temps car j’ai­me­rais forcé­ment avoir une autre chance de l’affronter. »

On rappelle que Sebastian Korda avait affronté Rafael Nadal lors de la dernière édition de Roland‐Garros et qu’il n’avait pas pesé bien lourd (ndlr, victoire de Nadal, 6–1, 6–1, 6–2).