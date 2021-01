Finaliste malheureux du tournoi de Delray Beach ce mercredi (battu par le Polonais Hubert Hurkacz), Sebastian Korda a malgré tout réalisé une très belle semaine en éliminant des joueurs comme Tommy Paul, Cameron Norrie et John Isner. 119e mondial à 20 ans, le fils de Petr a pour objectif d’intégrer rapidemment le top 100 mondial et de progresser sur tous les aspects du jeu.

« Sans aucun doute, briser la barrière du Top 100 et être un joueur constant dans les plus gros tournois serait quelque chose de très important pour moi, il faut m’habituer à cette atmosphère et à ces joueurs. Ce serait génial, mais c’est tout un processus et je n’ai encore que 20 ans, je vais donc continuer à apprendre et à travailler dur. Je n’ai pas complètement assimilé à quel point j’ai bien joué cette semaine et les bons matchs que j’ai pu faire. Je dois rester calme, mais j’ai joué avec certains des meilleurs joueurs cette semaine et cela ne signifie que de bonnes choses. »