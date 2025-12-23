Si beau­coup de spécia­listes citent souvent le Serbe quand il s’agit de dési­gner le meilleur revers du circuit voir de l’his­toire de ce spot, l’Américain Sebastian Korda inter­rogé à ce sujet a décidé de ne pas perpé­tuer cette légende en choi­sis­sant un autre cham­pion. Il s’agit de Keï Nishikori. C’est vrai que le Japonais propose de vrais garan­ties sur ce coup surtout quand il est en grande forme physiquement.

Sebastian Korda picks Kei as the best BH of the tour, says his back­hand is diffi­cult to read. Maybe Korda just pays lip service to Japanese strea­ming service, but still it’s nice to hear that anyway@unext_tennis pic.twitter.com/uBiGiu9DMo — 井蛙堂 (@seiadoumogera) December 22, 2025

« Le revers ? Prenons plutôt Kei Nishikori. Je m’en­traîne beau­coup avec lui. Son revers est telle­ment diffi­cile à lire » a expliqué Sebastian. Personne n’ira forcé­ment le contre­dire telle­ment le Japonais est fluide et rapide sur ce compar­ti­ment du jeu.