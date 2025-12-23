AccueilATPKorda zappe carrément Djokovic et désigne un autre joueur pour sa palme...
Si beau­coup de spécia­listes citent souvent le Serbe quand il s’agit de dési­gner le meilleur revers du circuit voir de l’his­toire de ce spot, l’Américain Sebastian Korda inter­rogé à ce sujet a décidé de ne pas perpé­tuer cette légende en choi­sis­sant un autre cham­pion. Il s’agit de Keï Nishikori. C’est vrai que le Japonais propose de vrais garan­ties sur ce coup surtout quand il est en grande forme physiquement.

« Le revers ? Prenons plutôt Kei Nishikori. Je m’en­traîne beau­coup avec lui. Son revers est telle­ment diffi­cile à lire » a expliqué Sebastian. Personne n’ira forcé­ment le contre­dire telle­ment le Japonais est fluide et rapide sur ce compar­ti­ment du jeu.

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 11:08

