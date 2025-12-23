Si beaucoup de spécialistes citent souvent le Serbe quand il s’agit de désigner le meilleur revers du circuit voir de l’histoire de ce spot, l’Américain Sebastian Korda interrogé à ce sujet a décidé de ne pas perpétuer cette légende en choisissant un autre champion. Il s’agit de Keï Nishikori. C’est vrai que le Japonais propose de vrais garanties sur ce coup surtout quand il est en grande forme physiquement.
Sebastian Korda picks Kei as the best BH of the tour, says his backhand is difficult to read. Maybe Korda just pays lip service to Japanese streaming service, but still it’s nice to hear that anyway@unext_tennis pic.twitter.com/uBiGiu9DMo— 井蛙堂 (@seiadoumogera) December 22, 2025
« Le revers ? Prenons plutôt Kei Nishikori. Je m’entraîne beaucoup avec lui. Son revers est tellement difficile à lire » a expliqué Sebastian. Personne n’ira forcément le contredire tellement le Japonais est fluide et rapide sur ce compartiment du jeu.
Publié le mardi 23 décembre 2025 à 11:08