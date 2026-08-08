L’ancien joueur néerlandais Richard Krajicek, notamment vainqueur de Wimbledon en 1996, s’est exprimé sur l’avenir du circuit et sur les joueurs capables de venir concurrencer les deux stars actuelles du tennis mondial : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Dans une interview exclusive accordée à nos confrères de Tennis365, le Néerlandais a dévoilé les noms des joueurs qui, selon lui, possèdent les armes pour venir bousculer les deux hommes et remporter de grands titres dans les années à venir.
Cinq joueurs sortent particulièrement du lot à ses yeux : Joao Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Learner Tien et Ben Shelton.
« Jodar fait clairement partie des meilleurs jeunes. Il est assurément l’un de ceux qu’il faudra surveiller, avec Fonseca et, bien sûr, Jakub Mensik. Il y a également Learner Tien. Et puis Ben Shelton, même s’il est un peu plus âgé. Il possède un gros service, il est gaucher et propose un jeu un peu différent. Quand vous avez un style qui sort un peu de l’ordinaire, cela peut aussi être un avantage » a déclaré le Néerlandais.
Publié le samedi 8 août 2026 à 11:56