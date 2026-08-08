L’ancien joueur néer­lan­dais Richard Krajicek, notam­ment vain­queur de Wimbledon en 1996, s’est exprimé sur l’avenir du circuit et sur les joueurs capables de venir concur­rencer les deux stars actuelles du tennis mondial : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Dans une inter­view exclu­sive accordée à nos confrères de Tennis365, le Néerlandais a dévoilé les noms des joueurs qui, selon lui, possèdent les armes pour venir bous­culer les deux hommes et remporter de grands titres dans les années à venir.

Cinq joueurs sortent parti­cu­liè­re­ment du lot à ses yeux : Joao Fonseca, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Learner Tien et Ben Shelton.

« Jodar fait clai­re­ment partie des meilleurs jeunes. Il est assu­ré­ment l’un de ceux qu’il faudra surveiller, avec Fonseca et, bien sûr, Jakub Mensik. Il y a égale­ment Learner Tien. Et puis Ben Shelton, même s’il est un peu plus âgé. Il possède un gros service, il est gaucher et propose un jeu un peu diffé­rent. Quand vous avez un style qui sort un peu de l’ordinaire, cela peut aussi être un avan­tage » a déclaré le Néerlandais.