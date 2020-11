Richard Krajicek est inquiet. Le vainqueur de Wimbledon en 1996 attend avec impatience les dates officielles de l’Open d’Australie qui pourrait empiéter sur son tournoi de Rotterdam (ATP 500) prévu la deuxième semaine de février (du 6 au 14). Dans ce cas, l’événement pourrait être déplacé ou tout simplement annulé ce qui complique fortement l’organisation de ce tournoi mythique.

« Non, je n’ai même pas appelé Roger Federer. Je veux juste attendre. Quand je négocie avec les joueurs, je ne veux parler que de faits, et non de « et si ». Si l’Open d’Australie a lieu en mars ou en avril, c’est très bien. Ce n’est pas défavorable. Nous serons alors dans la première série de tournois de l’année et les joueurs ne voudront rien d’autre que jouer. Cela peut effectivement avoir un bon effet sur notre liste de participants » a déclaré le directeur du tournoi avant de poursuivre. « Ma date limite est fin décembre. D’ici là, je dois passer des accords avec les joueurs. Si je ne fais rien, c’est pour voir qui s’inscrit. De toute façon, il y aura toujours 32 joueurs au départ. Les joueurs qui s’inscrivent seuls seront probablement moins connus que d’habitude. Mais peut-être pas. Si les joueurs veulent tellement jouer, les meilleurs seront là. Ce n’est qu’une année à part. »