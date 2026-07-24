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Krajicek : « Je pense que Sinner, Alcaraz et cet autre joueur se dispu­te­ront les plus gros titres au cours des trois, quatre ou cinq prochaines années »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il pense que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz conti­nue­ront à dominer le tennis une fois que ce dernier sera de retour sur le circuit, Richard Krajicek, ex‐4e mondial et actuel direc­teur du tournoi de Rotterdam, n’écarte pas Alexander Zverev de l’équa­tion. Bien au contraire. 

« Le gazon n’est pas la surface de prédi­lec­tion de Zverev, mais il a remporté des matchs serrés. Il est très sûr de lui. Je me souviens que lorsque Ivan Lendl a enfin remporté son premier Grand Chelem, il a commencé à en remporter beau­coup d’autres. Au final, il en a remporté huit. Donc, peut‐être que quelque chose de simi­laire pour­rait aussi arriver à Zverev, titré à Roland‐Garros. Je pense que ce seront ces trois joueurs – Sinner, Alcaraz et Zverev – qui se dispu­te­ront les plus gros titres au cours des trois, quatre ou cinq prochaines années », a déclaré vain­queur de Wimbledon en 1996, inter­rogé par Tennis365.

Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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