S’il pense que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz continueront à dominer le tennis une fois que ce dernier sera de retour sur le circuit, Richard Krajicek, ex‐4e mondial et actuel directeur du tournoi de Rotterdam, n’écarte pas Alexander Zverev de l’équation. Bien au contraire.
« Le gazon n’est pas la surface de prédilection de Zverev, mais il a remporté des matchs serrés. Il est très sûr de lui. Je me souviens que lorsque Ivan Lendl a enfin remporté son premier Grand Chelem, il a commencé à en remporter beaucoup d’autres. Au final, il en a remporté huit. Donc, peut‐être que quelque chose de similaire pourrait aussi arriver à Zverev, titré à Roland‐Garros. Je pense que ce seront ces trois joueurs – Sinner, Alcaraz et Zverev – qui se disputeront les plus gros titres au cours des trois, quatre ou cinq prochaines années », a déclaré vainqueur de Wimbledon en 1996, interrogé par Tennis365.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 12:32