S’il pense que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz conti­nue­ront à dominer le tennis une fois que ce dernier sera de retour sur le circuit, Richard Krajicek, ex‐4e mondial et actuel direc­teur du tournoi de Rotterdam, n’écarte pas Alexander Zverev de l’équa­tion. Bien au contraire.

« Le gazon n’est pas la surface de prédi­lec­tion de Zverev, mais il a remporté des matchs serrés. Il est très sûr de lui. Je me souviens que lorsque Ivan Lendl a enfin remporté son premier Grand Chelem, il a commencé à en remporter beau­coup d’autres. Au final, il en a remporté huit. Donc, peut‐être que quelque chose de simi­laire pour­rait aussi arriver à Zverev, titré à Roland‐Garros. Je pense que ce seront ces trois joueurs – Sinner, Alcaraz et Zverev – qui se dispu­te­ront les plus gros titres au cours des trois, quatre ou cinq prochaines années », a déclaré vain­queur de Wimbledon en 1996, inter­rogé par Tennis365.