Actuel directeur de l’ATP 500 de Rotterdam qui a lieu cette semaine, Richard Krajicek était l’invité de la dernière émission du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg.
L’ancien 4e mondial et vainqueur de Wimbledon en 1996 a notamment comparé la différence de niveau entre son époque et celle actuelle. Et pour le Néerlandais, il n’y a pas photo.
« Je pense que ce serait difficile pour moi de jouer à cette période. Je dois dire que ces joueurs de très haut niveau sont vraiment très bons. Comme Sinner, Alcaraz, Djokovic… Je suis content de ne pas jouer à leur époque, car à notre époque, je n’avais pratiquement qu’à battre Sampras. J’ai aussi battu Stich, mais aujourd’hui, regardez Djokovic : il bat Sinner, puis il y a Alcaraz. Et avant, c’était encore pire : vous battiez peut‐être Murray, puis Nadal, et ensuite Federer vous attendait en finale. Vous deviez battre deux ou trois joueurs exceptionnels. Je pense que le niveau de tennis est beaucoup plus élevé, le niveau de forme physique est plus élevé, la longévité de la carrière est plus élevée. »
Publié le mardi 10 février 2026 à 13:13