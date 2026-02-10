AccueilATPKrajicek : "Je suis content de ne pas jouer à cette époque....
Krajicek : « Je suis content de ne pas jouer à cette époque. Je n’avais que Sampras à battre. Regardez Djokovic, il bat Sinner, puis il doit affronter Alcaraz en finale »

Actuel direc­teur de l’ATP 500 de Rotterdam qui a lieu cette semaine, Richard Krajicek était l’in­vité de la dernière émis­sion du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg.

L’ancien 4e mondial et vain­queur de Wimbledon en 1996 a notam­ment comparé la diffé­rence de niveau entre son époque et celle actuelle. Et pour le Néerlandais, il n’y a pas photo. 

« Je pense que ce serait diffi­cile pour moi de jouer à cette période. Je dois dire que ces joueurs de très haut niveau sont vrai­ment très bons. Comme Sinner, Alcaraz, Djokovic… Je suis content de ne pas jouer à leur époque, car à notre époque, je n’avais prati­que­ment qu’à battre Sampras. J’ai aussi battu Stich, mais aujourd’hui, regardez Djokovic : il bat Sinner, puis il y a Alcaraz. Et avant, c’était encore pire : vous battiez peut‐être Murray, puis Nadal, et ensuite Federer vous atten­dait en finale. Vous deviez battre deux ou trois joueurs excep­tion­nels. Je pense que le niveau de tennis est beau­coup plus élevé, le niveau de forme physique est plus élevé, la longé­vité de la carrière est plus élevée. »

