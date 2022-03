S’exprimant sur le site anglais Tennis365, Richard Krajicek a fait des louanges au sujet du parcours d’Andy Murray. Selon l’an­cien vain­queur de Wimbledon suivant la gestion que va mettre en place l’Ecossais, tout est possible.

« Il joue à un excellent tennis et je sais qu’il travaille très dur pour essayer de revenir à son meilleur niveau. Il semble être en très bon forme et s’il continue à ce niveau tôt ou tard il parviendra à ressem­bler au Murray que nous avons tous connu. Cette année il a réussi à atteindre la finale du tournoi de Sydney. Sera‐t‐il capable de revenir dans le top 50 ou le top 20 ? C’est peut‐être possible, mais je ne sais pas comment il pourra doser ses efforts. Comment son corps réagira‐t‐il après une semaine où il a eu de très bons résul­tats et atteint les phases finales ? »