Vainqueur de Wimbledon en 1996, ancien 4e joueur mondial, Richard Krajicek est direc­teur de l’ATP 500 de Rotterdam depuis 2005.

Et lors d’une récente inter­view accordée à Super Tennis, le Néerlandais a affiché son opti­misme pour l’avenir du tennis masculin.

« Beaucoup se deman­daient ce qui allait se passer après l’ère de Federer, Nadal, Djokovic et l’ar­rivée de Sinner et Alcaraz. Il y a Zverev qui est numéro 2 et qui joue très bien, je pense que lors­qu’il gagnera son premier Chelem, il en ajou­tera d’autres comme cela est arrivé à Lendl qui a attendu si long­temps pour gagner son premier Majeur. Je suis sûr que de nouvelles stars vont arriver, le tennis masculin est entre de bonnes mains. Grâce à ces cham­pions, le tennis est très popu­laire, et à chaque tournoi, on voit de plus en plus de fans », a déclaré Krajicek qui a égale­ment assuré que « battre Jannik Sinner aujourd’hui est plus diffi­cile que de battre Pete Sampras » à l’époque où il jouait.