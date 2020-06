Novak Djokovic est une icône dans son pays et auprès de tous ses compatriotes. Filip Krajinovic, qui a été aidé par le numéro 1 mondial, l’a redit auprès de TennisCircus et le voit battre tous les records : « En plus d’être notre héros, il est notre amis et nous l’acclamons tous. Je lui souhaite de rester en bonne santé et de battre tous les records dans ce sport, ce qu’il est certainement capable de faire. »

L’ancien finaliste de Bercy en 2017 espère que lui et ses compatriotes pourront profiter de cette période pour partager des moments ensemble : « Nous n’avons pas beaucoup parlé pendant qu’il était en Espagne, mais j’étais très heureux de le voir au pays. Peut-être que cette année, comme n’avons pas beaucoup de tournois prévus pour le moment, nous, les joueurs serbes, pourrons nous retrouver un peu. »