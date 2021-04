Battu par Matteo Berrettini en quarts de finale du tournoi de Belgrade (4–6, 4–6), Filip Krajinovic est revenu en confé­rence de presse sur ce que repré­sente Novak Djokovic pour le peuple serbe. Il dévoile égale­ment une petite anec­dote à propos de son premier duel face à lui, en 2010.

« J’ai joué Novak il y a 11 ans quand j’étais très jeune. Il y avait beau­coup de pres­sion, je me souviens. Je n’ai pas pu dormir la veille. Les gens l’aiment vrai­ment ici, il est le plus grand de tous les temps et les gens ont beau­coup de respect pour lui. Ils vivent pour son tennis, donc ce n’est pas facile de jouer contre lui. »