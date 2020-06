Lors d’une émission radio pour le compte du site Sportklub, Filip Krajinovic qui connaît bien Novak Djokovic a insisté sur l’idée que cette crise liée à l’Adria Tour allait permettre à son compatriote de revenir encore plus fort : « On dirait que les médias du monde entier attendaient un évènement pour pouvoir attaquer Novak. Pour ma part, je suis certain qu’il sera encore plus fort quand tout cela sera terminé, et qu’il démontrera sur le court ce qu’il est capable de faire une raquette à la main. Sur l’Adria, Tour, il voulait unir et rassembler les gens. Je suis vraiment peiné que des personnes sans importance se soient permis de lui « cracher » dessus. Il n’a commis aucune infraction. Il ne voulait que le meilleur. Il reviendra encore plus fort après cette affaire. Tout a été fait conformément aux règlements. Personne n’a forcé les gens à venir nous regarder. »