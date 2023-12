Invité du podcast Alesto où il a notam­ment parlé l’alimen­ta­tion très spéci­fique de Novak Djokovic et déclaré que son compa­triote n’était pas seule­ment le meilleur joueur de l’his­toire du tennis, Filip Krajinovic a égale­ment évoqué de l’im­por­tance de Roger Federer dans sa carrière.

« A cette époque, il était numéro 1 mondial. Il m’a appelé. Nous avions la même agence, IMG. Il était à Miami et cher­chait un sparring‐partner. Comme j’étais l’un des meilleurs juniors du monde, ils ont envoyé un avion privé pour venir me cher­cher. Je suis venu à Miami et je me souviens avoir rencontré Federer. À ce moment‐là c’était… Je ne peux pas décrire ce senti­ment. Et pendant cette période, j’étais censé signer un contrat avec Nike, ils ont donc demandé à Federer ce qu’il pensait du gamin. Il a dit tout le meilleur et c’est à ce moment‐là que j’ai obtenu l’un des plus gros contrats juniors au monde. Sa parole était très forte à ce moment‐là. Ce fut vrai­ment une expé­rience inou­bliable », s’est souvenu le Serbe de 31 ans, ex‐26e et aujourd’hui 311e mondial.