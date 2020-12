31e joueur mondial et ami proche de Novak Djokovic, Filip Krajinovic s’entraîne actuellement à Belgrade, au Novak Tennis Center, dans les installations du numéro 1 mondial. Tout proche de battre son compatriote cette saison, à Rome puis à Vienne, Krajinovic est revenu sur l’énorme difficulté d’éliminer « Nole » d’une compétition avec toute la pression que cela représente.

« C’est dur de battre Novak, c’est un héros de la nation, une idole. Mais je veux toujours gagner, et je pense que je peux le faire. Nous avons eu un match très difficile à Rome, il m’a battu en deux sets, puis j’ai perdu après un match et un tie-break très serré à Vienne. C’est toujours une belle expérience pour moi. J’espère le battre bientôt. Mais peut-être que la main tremble un peu à des moments importants quand on sait qu’il y a le plus grand de tous les temps de l’autre côté du filet », a reconnu le natif de Sombor qui tentera de briser cette peur au cours de leur prochain affrontement.