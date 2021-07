Alors que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer détiennent désor­mais 20 Grands Chelems chacun, quelques joueurs dési­gnent leur GOAT. Richard Gasquet a par exemple choisi le sien. Denis Kudla, éliminé au 3e tour contre Novak Djokovic à Wimbledon, a aussi fait son choix. Et il va même plus loin dans ses propos.

« Djokovic est le plus grand de tous les temps. Je pense qu’il surpas­sera de loin tous les records. Il est telle­ment juste, il joue incroya­ble­ment bien. Cela aurait été inté­res­sant de voir si les âges étaient un peu différents…Si Fed était le plus jeune, ou Rafa était le plus jeune. Je pense que Novak mérite d’être le GOAT, il est le GOAT, il fait des choses que personne n’est capable de faire. Et il n’est pas seule­ment le GOAT du tennis. Il est l’un des plus grand athlète de tous les temps », a assuré le joueur améri­cain à Newport en confé­rence de presse.