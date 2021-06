S’exprimant sur Tennisnews, le joueur brési­lien, chou­chou du public pari­sien a fait son mea culpa concer­nant Rafael Nadal : « Il est très probable que Nadal dépas­sera Federer dans quelques jours. Avec l’Espagnol, je me suis clai­re­ment trompé. Quand je pense que cette année pour­rait être la dernière qu’il puisse gagner à Paris, il nous surprend tous en jouant encore mieux et en gagnant plus faci­le­ment que par le passé » a expliqué le Brésilien qui analy­sait le tournoi il y a quelques jours. Depuis, tout est devenu plus limpide, et Nadal après avoir sorti Sinner, Schwarzman, va s’at­ta­quer à Nole avant de clore les débats face à Zverev ou Tsitsipas, la route est donc encore longue.