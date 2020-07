Pour le compte de Globo, Gustavo Kuerten est revenu sur l’affaire de l’Adria Tour mais avec un discours d’apaisement où il explique avec beaucoup de justesse que finalement on attend toujours beaucoup trop de choses de ses idoles. « Tout cela a été très choquant. On ne peut nier que l’Adria Tour et tout ce qui a entouré Novak cette semaine-là a été un désastre total, mais il faut aussi comprendre qu’il s’est excusé publiquement. Les choses ont été très mal faites, mais tout le monde peut se tromper. Ce qui se passe, c’est que qu’une personne comme Novak Djokovic n’a pas le droit à l’erreur. Beaucoup de gens considèrent que leurs idoles n’ont pas le droit de se tromper » a expliqué le Brésilien.

Guga a quand même tenu à prendre la défense de Nole qu’il connait bien : « C’est une personne très engagée et qui s’intéresse à tous les problèmes du monde. La situation n’a pas été facile c’est clair, mais ce qui s’est passé sur l’Adria Tour va servir à comprendre comment les choses doivent être faites. Des protocoles clairs doivent être créés pour permettre à notre sport de continuer, c’est ce qu’il faut retirer de positif de cette crise. »