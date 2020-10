Gustavo Kuerten s’est exprimé dernièrement au sujet de la longévité de certains joueurs du circuit comme Rafael Nadal et Roger Federer. Selon lui, il faut prendre un peu de recul pour analyser la performance de ces champions âgés de plus de trente ans.

Pour le Brésilien dont la carrière s’est « mal » terminée après une blessure à la hanche, il est logique de voir de plus en plus de joueurs être performants avec une certain âge. C’est pour Guga le fruit des progrès de la science, et de la capacité à prévenir les blessures, à les soigner avec plus de précision aussi. Il n’est donc pas surpris de voir Nadal performant sur terre à plus de 34 ans, et il explique même qu’à l’avenir ce sera une tendance lourde.

Pour lui donc, le « Big Three » actuel profite pleinement de cette situation : « Les joueurs de tennis joueront pendant 20 ans et seront toujours compétitifs à 40 ans. Rafa et Roger appartiennent à une génération qui a la science à sa disposition. Ils ont la capacité physique de faire les choses beaucoup mieux pendant bien plus longtemps. Si vous pensez à une carrière de 15 ans, c’est 50 % de plus qu’une carrière de 10 ans. Ils ont commencé avant nous et finiront plus tard. L’être humain est différent, on est né pour vivre « 150 ans ». Le sport et le tennis sont sur la crête de cette vague et Nadal et Federer ont cinq ou huit ans de tennis supplémentaire par rapport aux générations précédentes »