C’est cer­tain, Novak Djokovic évo­lue dans une galaxie à part. D’abord au niveau de son jeu, mais peut‐être encore plus par son men­tal. C’est en tous cas ce que pense Patrick Kuhnen, ancien joueur pro­fes­sion­nel et capi­taine de l’é­quipe alle­mande de Coupe Davis, pour qui le « Djoker » n’est même plus com­pa­rable à des réfé­rences en la matière comme Rafael Nadal.

« Beaucoup de choses nous laisse pen­ser que le Serbe fini­ra par dépas­ser Federer et Nadal et devien­dra le cham­pion des records. L’Open d’Australie me l’a une fois de plus clai­re­ment mon­tré : Djokovic joue dans sa propre ligue, sur­tout au niveau men­tal. Il est encore plus dans la tête de ses adver­saires. Par sa capa­ci­té à fer­mer le ter­rain, à reve­nir si brillam­ment et à jouer sans faille dans les moments déci­sifs, la pres­sion aug­mente tou­jours sur l’ad­ver­saire », a‑t‐il expli­qué à Sky Sport.

Au point d’en faire son favo­ri pour les pro­chains Grands Chelems ? « Le grand favo­ri pour Roland‐Garros est, comme tou­jours, Rafael Nadal. Mais le favo­ri de Wimbledon et de l’US Open doit actuel­le­ment être Novak Djokovic. »