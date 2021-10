Le site Behind The Racquet continue de nous offrir des témoi­gnages originaux.

Celui du joueur Kazakh Mikhail Kukushkin est un petit « poème ».

En fait, Mikhail explique que plus sa vie en dehors des courts était compli­quée, plus le fait de jouer était un soulagement.

« En 2018, j’ai divorcé. C’était dur. C’était une période vrai­ment diffi­cile pour moi, beau­coup de conver­sa­tions avec des avocats, des trucs comme ça, beau­coup de pres­sion aussi. Certains jours, certaines semaines, je ne pouvais même pas dormir, je ne pouvais pas manger. Je me souviens que je suis allé faire le tournoi d’Eastbourne sur gazon sans aucune prépa­ra­tion. J’arrivais de Moscou sans une heure d’en­trai­ne­ment et je suis parvenu à atteindre les demi‐finales. A ce moment là, je me suis aperçu que plus j’avais des emmer­de­ments dans ma vie, plus j’étais perfor­mant sur le court. Le fait de jouer me permet­tait de sortir de cette spirale néga­tive » a expliqué le Kazakh.

Mikhail a obtenu son meilleur clas­se­ment en février 2019, il était 39ème. Aujourd’hui, il est 159ème et présente un bilan de 3 victoires pour 12 défaites en 2021.