Après deux ans et demi d’absence sur le circuit, Andrey Kuznetsov est prêt à faire son retour lors du Challenger de Prague. Son dernier match officiel remonte à janvier 2018. Malgré cette absence, le Russe a gardé de très bons contacts dans le monde du tennis. Ce samedi, il a posté une photo sur Instagram avec Novak Djokovic, à la fin d’une séance d’entraînement. Le Serbe, quant à lui, n’a toujours pas donné de réponse quant à sa participation à la tournée américaine et à l’US Open mais on remarquera qu’il s’entraîne bel et bien sur surface dur. Suffisant pour en déduire qu’il s’envolera pour les États-Unis ? Réponse dans quelques jours.