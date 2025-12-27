Comme l’en­semble de la sphère tennis­tique, Svetlana Kuznetsova a été surprise par la fin de colla­bo­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Sur son canal Telegram, la double cham­pionne du Grand Chelem a commenté la situation.

A l’instar de Marion Bartoli, la Russe estime qu’en cas de début de saison poussif du Murcien, le cham­pion de Roland‐Garros 2003 pour­rait bien reprendre du service chez le sextuple lauréat en Majeur.

« Juan Carlos dit qu’il est blessé et peiné, qu’il a besoin de temps pour « digérer et se calmer ». Il révèle égale­ment des détails surpre­nants sur leur sépa­ra­tion avec Alcaraz. La déci­sion de se séparer n’a pas été prise par Carlos lui‐même, mais il en était au courant. Le plus surpre­nant pour moi, c’est qu’ils ne se sont même pas assis pour en discuter. Aucune négo­cia­tion. Ferrero pense que les désac­cords auraient pu être réglés en s’as­seyant à la table des négo­cia­tions, mais cela n’a pas été le cas. Honnêtement, je n’ar­rive toujours pas à y croire. L’équipe idéale qui a construit le cham­pion s’est séparée. Nous verrons main­te­nant ce qui va se passer. Et je pense que si Carlos n’ob­tient pas de bons résul­tats, ils pour­raient bien se remettre ensemble. Ferrero ne ferme pas la porte », a souligné l’an­cienne deuxième joueuse mondiale, dans des propos relayés par Championat.