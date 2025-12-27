Comme l’ensemble de la sphère tennistique, Svetlana Kuznetsova a été surprise par la fin de collaboration entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero. Sur son canal Telegram, la double championne du Grand Chelem a commenté la situation.
A l’instar de Marion Bartoli, la Russe estime qu’en cas de début de saison poussif du Murcien, le champion de Roland‐Garros 2003 pourrait bien reprendre du service chez le sextuple lauréat en Majeur.
« Juan Carlos dit qu’il est blessé et peiné, qu’il a besoin de temps pour « digérer et se calmer ». Il révèle également des détails surprenants sur leur séparation avec Alcaraz. La décision de se séparer n’a pas été prise par Carlos lui‐même, mais il en était au courant. Le plus surprenant pour moi, c’est qu’ils ne se sont même pas assis pour en discuter. Aucune négociation. Ferrero pense que les désaccords auraient pu être réglés en s’asseyant à la table des négociations, mais cela n’a pas été le cas. Honnêtement, je n’arrive toujours pas à y croire. L’équipe idéale qui a construit le champion s’est séparée. Nous verrons maintenant ce qui va se passer. Et je pense que si Carlos n’obtient pas de bons résultats, ils pourraient bien se remettre ensemble. Ferrero ne ferme pas la porte », a souligné l’ancienne deuxième joueuse mondiale, dans des propos relayés par Championat.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 17:51