L’ancienne cham­pionne russe s’est exprimée chez nos confrères de Championnat. Positive, elle préfère prôner la patience que remettre en cause la récente colla­bo­ra­tion entre Safin et Rublev et ce même si les résul­tats se font vrai­ment attendre.

« Je peux dire que le tandem Marat‐Andreï est très inté­res­sant. Bien sûr, il est quelque peu inquié­tant qu’Andreï parle de son inten­tion de tout changer radi­ca­le­ment, c’est toujours diffi­cile. Plus ils veulent changer, tant dans le jeu que dans la psycho­logie, plus cela prendra du temps. Ils sont tous deux sans aucun doute des athlètes talen­tueux et brillants. Je suis sûr qu’ils trou­ve­ront un terrain d’entente et travaille­ront bien ensemble. Et l’absence de résul­tats au stade initial est normale. Les résul­tats viennent avec le temps, grâce au travail et à la patience »