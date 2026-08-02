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Kyle Edmund (ex‐14e), désigne le joueur capable de riva­liser avec Alcaraz et Sinner : « Il faut des armes pour battre ces gars‐là, et il les a »

Par
Thomas S
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Roland Garros -

Au cours d’une récente conver­sa­tion avec Jim Courier pour le compte de l’ATP, Kyle Edmund, ancien 14e joueur mondial, a désigné Jack Draper comme le joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. À condi­tion, évidem­ment, que son compa­triote soit en forme. 

« Je pense que le joueur capable d’atteindre ce niveau quand il est en forme, c’est Draper. C’est diffi­cile de savoir pour l’instant où il en est, car il a besoin de passer régu­liè­re­ment du temps sur le court, mais avant, il avait le talent et le jeu qu’il fallait. Cette puis­sance et cette menace réelles. Des armes. Il faut des armes pour battre ces gars‐là, et il les avait. C’est donc dommage qu’il ne soit pas là, mais je crois qu’il en est capable. C’est l’un d’entre eux. Les autres joueurs qui évoluent sur le circuit depuis un certain temps, comme Félix [Auger‐Aliassime], n’en sont pas loin. Rublev est là depuis un moment. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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