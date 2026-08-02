Au cours d’une récente conver­sa­tion avec Jim Courier pour le compte de l’ATP, Kyle Edmund, ancien 14e joueur mondial, a désigné Jack Draper comme le joueur capable de riva­liser avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. À condi­tion, évidem­ment, que son compa­triote soit en forme.

« Je pense que le joueur capable d’atteindre ce niveau quand il est en forme, c’est Draper. C’est diffi­cile de savoir pour l’instant où il en est, car il a besoin de passer régu­liè­re­ment du temps sur le court, mais avant, il avait le talent et le jeu qu’il fallait. Cette puis­sance et cette menace réelles. Des armes. Il faut des armes pour battre ces gars‐là, et il les avait. C’est donc dommage qu’il ne soit pas là, mais je crois qu’il en est capable. C’est l’un d’entre eux. Les autres joueurs qui évoluent sur le circuit depuis un certain temps, comme Félix [Auger‐Aliassime], n’en sont pas loin. Rublev est là depuis un moment. »