Devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière après avoir décroché ses deux premiers titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open, Alexander Zverev est pour­tant loin de faire l’unanimité.

En cause notam­ment, son terrible bilan contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans.

L’Allemand est néan­moins soutenu par ses pairs, et notam­ment par l’ancien 14e mondial Kyle Edmund, au micro de la BBC.

Does Zverev deserve to be world No.1 ? 🎾



🗣️ Kyle Edmund says yes – two Grand Slams and the top ranking in the same year#BBCTennis #Zverev #5LiveTennis pic.twitter.com/R1FbVjqsEM — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) November 26, 2026

« Sa place de numéro 1 mondial est tout à fait méritée. Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avaient tous deux été en pleine forme et qu’ils avaient affronté Zverev, je ne pense pas que ce dernier serait numéro 1 mondial. Mais encore une fois, ce n’est pas son problème. J’ai un peu l’impression que les deux plus grandes choses que l’on puisse accom­plir au tennis, c’est de remporter un Grand Chelem, ce qu’il a fait deux fois cette année, et d’atteindre la première place mondiale. Il a réussi ces deux exploits. La manière dont il y est parvenu ou les adver­saires qu’il a affrontés, ça ne le regarde pas. Ce sont toutes ces années de sacri­fices, les efforts fournis pour y arriver, le dévoue­ment. Il a atteint cet objectif, personne ne pourra le lui enlever. Et pour moi, c’est mérité. La seule chose qu’il aurait peut‐être pu faire quand cette ques­tion se posait juste­ment à Turin, en finale, c’était de se dire : ‘Bon, je suis n° 1 mondial, j’ai eu ma chance de peut‐être asseoir cette auto­rité.’ Il a perdu, cela soulève une nouvelle ques­tion pour les gens, mais je ne vois pas les choses ainsi. Je consi­dère qu’il a atteint cette place au mérite, il a battu les joueurs qui se trou­vaient devant lui. Ce n’est pas son problème. »