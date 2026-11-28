Devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière après avoir décroché ses deux premiers titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open, Alexander Zverev est pourtant loin de faire l’unanimité.
En cause notamment, son terrible bilan contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner depuis deux ans.
L’Allemand est néanmoins soutenu par ses pairs, et notamment par l’ancien 14e mondial Kyle Edmund, au micro de la BBC.
« Sa place de numéro 1 mondial est tout à fait méritée. Si Jannik Sinner et Carlos Alcaraz avaient tous deux été en pleine forme et qu’ils avaient affronté Zverev, je ne pense pas que ce dernier serait numéro 1 mondial. Mais encore une fois, ce n’est pas son problème. J’ai un peu l’impression que les deux plus grandes choses que l’on puisse accomplir au tennis, c’est de remporter un Grand Chelem, ce qu’il a fait deux fois cette année, et d’atteindre la première place mondiale. Il a réussi ces deux exploits. La manière dont il y est parvenu ou les adversaires qu’il a affrontés, ça ne le regarde pas. Ce sont toutes ces années de sacrifices, les efforts fournis pour y arriver, le dévouement. Il a atteint cet objectif, personne ne pourra le lui enlever. Et pour moi, c’est mérité. La seule chose qu’il aurait peut‐être pu faire quand cette question se posait justement à Turin, en finale, c’était de se dire : ‘Bon, je suis n° 1 mondial, j’ai eu ma chance de peut‐être asseoir cette autorité.’ Il a perdu, cela soulève une nouvelle question pour les gens, mais je ne vois pas les choses ainsi. Je considère qu’il a atteint cette place au mérite, il a battu les joueurs qui se trouvaient devant lui. Ce n’est pas son problème. »
Publié le samedi 28 novembre 2026 à 09:22