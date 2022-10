Comme il en a pris l’ha­bi­tude, Nick Kyrgios a répondu à une série de ques­tions en tout genre dans sa story Instagram. Il n’évite aucun sujet et fait souvent preuve d’hon­nê­teté. Lorsqu’un fan lui a demandé s’il conti­nue­rait de jouer au tennis après ses 30 ans, l’Australien a livré une réponse plutôt prévi­sible mais qui risque tout de même de déce­voir beau­coup de monde.

« Probablement pas, je ne veux pas être dérangé. J’irais proba­ble­ment dans ma maison aux Bahamas, je vais juste m’asseoir et ne rien faire », a lâché le 21e mondial, qui s’est fixé un objectif clair, net et précis pour la deuxième partie de sa carrière : remporter un tournoi du Grand Chelem. Et il se donne les moyens de l’at­teindre en faisant preuve, enfin, de profes­sion­na­lisme, en travaillant plus qu’il ne l’avait sans doute jamais fait.