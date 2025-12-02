Dans des propos relayés par Sportskeeda, l’ex‐18e joueuse mondiale, Martina Trevisan, a donné son avis sur le match‐exhibition entre Aryna Sabalenka et Nick Kyrgios, nommé la « bataille des sexes », qui aura lieu à Dubaï le 28 décembre prochain.

« Aryna va affronter Nick. Et ce dernier a déclaré : ‘Tu dois avoir peur de moi’ et Aryna a répondu en affi­chant une grande confiance. Je vais bien sûr encou­rager Aryna . Je pense que lors­qu’il y a des sourires et un bon compor­te­ment, c’est toujours positif, non seule­ment pour le sport, mais aussi pour les gens. Ça va être amusant. »