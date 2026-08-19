C’est la nouvelle du jour sur la planète tennis.
Nick Kyrgios a été provisoirement suspendu par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir été testé positif à la cocaïne en juin dernier à Majorque.
Si le finaliste de Wimbledon 2022 a déjà présenté ses excuses, cette annonce suscite forcément de nombreuses réactions, notamment de la part du journaliste José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, qui partage quelques réflexions intéressantes sur cette affaire.
Un par de cosas respecto a esto :— José Morón (@jmgmoron) August 19, 2026
1. Kyrgios fue uno de los más críticos con Sinner o Swiatek cuando se conocieron sus positivos. Hablaba de vergüenza para este deporte y cosas del estilo. Todo esto le ha estallado en la misma cara.
2. Aplaudo que reconozca lo que ha hecho y no… https://t.co/NssxDAH5tx
« Quelques remarques à ce sujet. Premièrement, Kyrgios a été l’un des plus virulents à l’encontre de Sinner ou de Swiatek lorsque leurs contrôles positifs ont été révélés. Il parlait de honte pour ce sport et d’autres choses du même genre Tout cela lui est retombé en pleine figure. Deuxièmement, je salue le fait qu’il reconnaisse ce qu’il a fait et qu’il ne se cache pas. D’autres n’en font pas autant et inventent mille excuses pour se justifier Pas lui : il en assumera toutes les conséquences, qui ne seront pas des moindres. Troisièmement, cette nouvelle n’est pas vraiment une surprise. On connaît Kyrgios et sa réputation de fêtard qui sort jusqu’au petit matin, même en plein tournoi. Quatrièmement, je trouve triste que le tennis fasse à nouveau la une aujourd’hui pour une affaire de ce genre. Cinquièmement, je ne comprends pas pourquoi, sur les trois tournois auxquels Kyrgios a participé cette année, il a décidé de prendre part à l’un d’entre eux après avoir consommé de la drogue, sachant qu’il risquait d’être contrôlé et d’être contrôlé positif »
Publié le mercredi 19 août 2026 à 11:41