😳 Ruud : « quel est ton tournoi favori sur terre battue ? »

Réponse de @NickKyrgios : « Ta mère. » Suivi de : « Nous savons tous que tu voles des points en jouant ces tour­nois. » Et : « Kyrgios‐Anderson est 1 match autre­ment plus dur que ceux que tu as joués ces 3 semaines.»Pitoyable 🤮 pic.twitter.com/BM3cpmRAEo