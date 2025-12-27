Le match tant attendu de la « bataille des sexes » opposant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka connaîtra bientôt son épilogue. La rencontre aura lieu à Dubaï ce dimanche 28 décembre, 17h (heure française).
Présent en conférence de presse, le finaliste de Wimbledon 2022 a donné ses impressions du moment, avant d’affronter la quadruple championne en Grand Chelem.
« Nous avons tous deux joué dans les plus grands stades du monde. Elle est championne du Grand Chelem, j’ai disputé des matchs incroyables, mais je mentirais si je ne vous avouais pas que je suis un peu nerveux. J’ai très envie d’entrer sur le court. Je sais que le monde entier aura les yeux rivés sur nous. Aryna a essayé de me distraire avec la vie nocturne d’ici, mais je reste concentré », commente le fantasque Australien, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 17:14