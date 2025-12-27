Le match tant attendu de la « bataille des sexes » oppo­sant Nick Kyrgios à Aryna Sabalenka connaîtra bientôt son épilogue. La rencontre aura lieu à Dubaï ce dimanche 28 décembre, 17h (heure française).

Présent en confé­rence de presse, le fina­liste de Wimbledon 2022 a donné ses impres­sions du moment, avant d’af­fronter la quadruple cham­pionne en Grand Chelem.

« Nous avons tous deux joué dans les plus grands stades du monde. Elle est cham­pionne du Grand Chelem, j’ai disputé des matchs incroyables, mais je menti­rais si je ne vous avouais pas que je suis un peu nerveux. J’ai très envie d’en­trer sur le court. Je sais que le monde entier aura les yeux rivés sur nous. Aryna a essayé de me distraire avec la vie nocturne d’ici, mais je reste concentré », commente le fantasque Australien, dans des propos relayés par Punto de Break.