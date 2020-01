Lors de sa conférence de presse d’avant match, Nick Kyrgios qui jouera son premier match sous probation a avoué être allé voir un psychologue même s’il a aussi confirmé que cela n’allait pas foncièrement changé son comportement : « J’ai effectivement vu un psychologue mais ne pensez pas que je vais tout changer. Je vais rester moi-même. Sur une compétition comme l’ATP Cup, cela est plus simple de rester calme car on est au sein d’un team. Sur le circuit quand on accumule les semaines tout seul, c’est plus compliqué de se contrôler, c’est tout »