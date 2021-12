Fan reven­diqué de Roger Federer, Nick Kyrgios a évoqué l’hé­ri­tage du Suisse dans son podcast No Boundaries qu’il co‐anime avec Alex Babanine et James Frawley. L’Australien a déve­loppé un point de vue inté­res­sant selon lequel les fans, et les humains plus géné­ra­le­ment, s’ha­bi­tuent trop faci­le­ment aux légendes du sport. Et il est diffi­cile de lui donner tort.

« Appréciez‐le main­te­nant pendant qu’il est encore là. Roger Federer est en réédu­ca­tion du dos et du genou en ce moment pour jouer unique­ment pour la moitié des fans du monde et aussi pour lui‐même. Les gens prennent tous ces athlètes qu’ils ont main­te­nant pour acquis. Comme LeBron James, Steph Curry, Novak Djokovic et Roger Federer. C’est juste la nature humaine de prendre des choses pour acquises. Lorsqu’ils pren­dront leur retraite, tout le monde dira : « Oh, ils étaient vrai­ment les meilleurs ». Mais pendant qu’ils jouaient, ils étaient quand même toujours critiqués. »