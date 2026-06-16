De retour sur le circuit, Nick s’est exprimé au sujet du succès de Zverev à Roland‐Garros et aussi de tout ce que l’Allemand a dû subir comme critique avant de réaliser cet exploit. Comme il le souligne, peu d’athlètes sont parvenus à continuer à faire du sport après une blessure aussi grave, et peu de champions ont réussi à atteindre leurs objectifs avec une pression aussi forte.
« Voir Sascha enfin franchir cet obstacle a été incroyable. Il a été l’un des joueurs les plus réguliers du circuit ces dix dernières années, et beaucoup oublient que cette terrible blessure (à Roland‐Garros en 2022) met fin à la carrière de 99 % des joueurs. Il aurait pu se contenter de tout ce qu’il avait déjà accompli, mais il avait l’ambition de revenir, de retrouver son niveau, de le surpasser, et même de devenir un meilleur joueur. Franchement, je trouve ça assez terrifiant. L’obsession et le dévouement nécessaires pour un projet comme celui‐ci sont incroyables. Je l’ai aperçu brièvement ce matin à la cafétéria et je lui ai fait un signe d’encouragement. Il sait ce que j’ai dit à son sujet ces derniers jours, et je suis vraiment ravi de son succès. Je pense qu’il a dû endurer beaucoup d’adversité, beaucoup de critiques et beaucoup de détracteurs. Hier, j’ai vu une vidéo absurde sur la soi‐disant « génération perdue », cette génération qui a d’abord dû vivre avec les trois grands, puis avec Sinner et Alcaraz. Ce n’est pas agréable d’entendre des choses pareilles. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 07:54