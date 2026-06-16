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Kyrgios au sujet de Zverev : « J’ai vu une vidéo absurde sur la soi‐disant « géné­ra­tion perdue », qui a d’abord dû vivre avec Federer, Nadal et Djokovic, puis avec Sinner et Alcaraz. Ce n’est pas agréable d’en­tendre des choses pareilles »

Par
Laurent Trupiano
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De retour sur le circuit, Nick s’est exprimé au sujet du succès de Zverev à Roland‐Garros et aussi de tout ce que l’Allemand a dû subir comme critique avant de réaliser cet exploit. Comme il le souligne, peu d’ath­lètes sont parvenus à conti­nuer à faire du sport après une bles­sure aussi grave, et peu de cham­pions ont réussi à atteindre leurs objec­tifs avec une pres­sion aussi forte.

« Voir Sascha enfin fran­chir cet obstacle a été incroyable. Il a été l’un des joueurs les plus régu­liers du circuit ces dix dernières années, et beau­coup oublient que cette terrible bles­sure (à Roland‐Garros en 2022) met fin à la carrière de 99 % des joueurs. Il aurait pu se contenter de tout ce qu’il avait déjà accompli, mais il avait l’am­bi­tion de revenir, de retrouver son niveau, de le surpasser, et même de devenir un meilleur joueur. Franchement, je trouve ça assez terri­fiant. L’obsession et le dévoue­ment néces­saires pour un projet comme celui‐ci sont incroyables. Je l’ai aperçu briè­ve­ment ce matin à la café­téria et je lui ai fait un signe d’en­cou­ra­ge­ment. Il sait ce que j’ai dit à son sujet ces derniers jours, et je suis vrai­ment ravi de son succès. Je pense qu’il a dû endurer beau­coup d’ad­ver­sité, beau­coup de critiques et beau­coup de détrac­teurs. Hier, j’ai vu une vidéo absurde sur la soi‐disant « géné­ra­tion perdue », cette géné­ra­tion qui a d’abord dû vivre avec les trois grands, puis avec Sinner et Alcaraz. Ce n’est pas agréable d’en­tendre des choses pareilles. »

Publié le mardi 16 juin 2026 à 07:54

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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