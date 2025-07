Nick Kyrgios n’a jamais caché entre­tenir une rela­tion compli­quée avec Rafael Nadal. S’il affir­mait jusqu’ici respecter les perfor­mances du cham­pion espa­gnol, son discours a visi­ble­ment changé.

Dans une inter­view accordée à la chaîne TNT et relayée par nos confrères de Punto de Break, l’Australien n’a pas mâché ses mots et s’est montré parti­cu­liè­re­ment viru­lent à l’égard du cham­pion Espagnol.

« Je ne pouvais pas supporter Nadal. Quand je le voyais marcher sur le court et en dehors, j’avais beau­coup de haine pour lui, je le mépri­sais telle­ment. J’étais très motivé pour jouer contre lui, je ressen­tais une grande colère en moi et j’ai toujours essayé de jouer mon meilleur tennis pour montrer à tous ceux qui l’ido­lâ­traient pour son éthique de travail, que l’on peut réussir en s’amu­sant et en étant calme. Je n’ai jamais éprouvé de tels senti­ments face à Roger ou Novak, par exemple » a déclaré Nick Kyrgios.