Kyrgios : « C’est excitant car lorsque je regarde en arrière, je suis plein de confiance grâce à tout ce qui s’est passé »

Nick Kyrgios aurait‐il enfin franchi un cap dans sa carrière après sa finale à Wimbledon ?

C’est en tout cas ce que l’Australien suggère au cours de ses diffé­rentes prises de parole depuis cette défaite face à Novak Djokovic. Après avoir rendu hommage au Big 3 et encensé le Serbe, le fantasque austra­lien a cette fois parlé de lui et de cette expé­rience inestimable.

« Je pense que tout joueur de tennis voudrait gagner Wimbledon un jour. Je regarde ma carrière et je pense que la plupart des gens, y compris moi‐même, diraient que ma fenêtre d’op­por­tu­nité pour atteindre une finale de Grand Chelem était fermée. Je pense que Wimbledon est le plus grand tournoi. J’en ai parlé avec mon équipe : si j’avais gagné Wimbledon, j’au­rais eu du mal à trouver la moti­va­tion juste après. Je n’au­rais plus rien à prouver à personne. C’est exci­tant, je regarde en arrière et je suis plein de confiance grâce à tout ce qui s’est passé. Je n’étais qu’à un pas du titre. »