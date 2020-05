Le live de Nick Kyrgios avec Andy Murray est déjà un must. Il faut dire que l’Australien avait un coup dans l’aile après avoir siroté quelques verres de vin rouge. Andy Murray, plus sobre, comptait lui les points et les punchlines distribués par Nick. Après avoir expliqué que l’Ecossais était meilleur que Nole, Kyrgios a évoqué ce qu’il se passait autour de la Next Gen. Là encore, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. « Ce n’est pas la peine de faire semblant ou de se raconter des histoires, tout le monde sait que Zverev et Tsitsipas se détestent, qu’ils ne peuvent pas se sentir » a expliqué Nick devant un Murray tout sourire avant de rajouter : « Dominic Thiem, j’aimerais avoir des bonnes vibrations avec lui mais… » Pour finir sur une note plus positive, Nick a aussi demandé à Andy de lui faire l’honneur de jouer ensemble quand l’Ecossais reviendra sur le tour. Affaire à suivre…