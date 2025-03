Interrogé par Skysport, présent à Miami, Nick Kyrgios est l’un des piliers de la PTPA qui vient d’at­ta­quer en justice toutes les instances offi­cielles du tennis. Il a bien voulu répondre à quelques ques­tions sur le sujet. Pour l’Australien, cela est logique et inévitable.

Nick Kyrgios explains why the Professional Tennis Players’ Association have started legal action against the sport’s gover­ning bodies. pic.twitter.com/i00erG01kH — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 18, 2025

« Pour moi c’est un jour qui fera date dans l’his­toire de ce sport. Il faut que les choses changent et je m’in­vestis beau­coup pour cela. On sait tous que beau­coup de joueurs ne sont pas satis­faits par la gestion d’au­jourd’hui qui incombe à l’ATP. Il y a des choses qui ne devraient pas exister quand on parle de sport de haut‐niveau, je pense notam­ment aux chan­ge­ments de balle à chaque tournoi par exemple. Le fait que la PTPA lance cette procé­dure est inévi­table car on nous atten­dait sur ce genre d’action »