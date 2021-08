Lors de sa confé­rence d’avant tournoi à Washington, Nick Kyrgios était plutôt mélan­co­lique. D’habitude enjoué, l’Australien a évoqué un état d’es­prit un peu étrange : « Je me sens vrai­ment, je veux dire, c’est assez fou. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme, quand je viens ici et que je joue, je ressens des vibra­tions. Comme à chaque fois que je parti­cipe à un tournoi, j’ai l’im­pres­sion que ce pour­rait être la dernière fois que je serai ici. À Atlanta, j’ai ressenti la même chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j’en suis. Je me sens bizarre. Je me sens étrange à propos de ma carrière en ce moment »