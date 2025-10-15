« Toute ma vie, quand je jouais contre Nadal, je devais attendre 55 secondes avant qu’il serve, et tu ne lui donnais jamais d’avertissement. Aujourd’hui, dès la moindre occa­sion, tu m’en donnes un », a lancé Daniil Medvedev à l’ar­bitre Mohamed Lahyani en huitièmes de finale du Masters 1000 de Shanghai le 8 octobre dernier.

De passage dans le podcast « Unscripted », dont les propos sont relayés par Sportskeeda, Nick Kyrgios est allé dans le sens du joueur russe.

« Vous avez un chro­no­mètre pour servir entre les points, n’est‐ce pas ? Il est de 25 secondes. Rafa était connu pour faire traîner les choses. Il lui est arrivé de prendre une minute et demie pour commencer un point et personne ne disait rien. Mais dès que ça fait 26 secondes pour nous, ils disent : ‘viola­tion du code, perte du service’, et je me dis : ‘mon frère, y a‑t‐il une marge d’ap­pré­cia­tion ici ou est‐ce que Rafa peut faire tout ce qu’il veut ?’ »