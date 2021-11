Dans son podcast, No Boundaries, Nick Kyrgios continue de partager des avis tran­chés avec son franc‐parler légen­daire. Il fait aussi quelques révé­la­tions, notam­ment sur des moments forts de sa carrière. Il est revenu par exemple sur les origines de l’ani­mo­sité avec Casper Ruud.

C’était au Masters 1000 de Rome en 2019. Nick, furieux et chahuté par le public, a fini par jeter sa chaise sur le court avant d’être disqua­lifié en début de troi­sième set.

« Le deuxième set de ce match a été l’une des choses les plus folles que j’ai jamais vécues sur un court de tennis. Je me souviens que sur le court voisin, Del Potro et Goffin jouaient, et ils ont dû s’ar­rêter à cause des huées du public contre moi. Del Potro m’a même crié de fermer ma putain de gueule », a raconté le fantasque austra­lien, qui risque de faire les gros titres au fil des épisodes de son podcast.