Qui se ressemble s’assemble, comme l’on dit.
Une expression qui s’applique plutôt bien à la relation qu’entretiennent sur le circuit Nick Kyrgios et Corentin Moutet, deux joueurs au tempérament explosif et au toucher soyeux.
Tous deux présents cette semaine sur l’ATP 250 de Majorque où ils ont été éliminés d’entrée, l’Australien et le Français, qui se sont affrontés il y a quelques jours à Stuttgart, ont partagé leur bromance sur les réseaux sociaux.
Et visiblement, Nick est un grand fan du Parisien.
« Mon joueur préféré. Vous tous devriez être reconnaissants, vous détendre et profiter du spectacle », a écrit Nick sur son compte Instagram.
Publié le mardi 23 juin 2026 à 17:17