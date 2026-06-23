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Kyrgios dévoile son joueur préféré du circuit, et c’est un Français…

Par
Thomas S
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Qui se ressemble s’as­semble, comme l’on dit.

Une expres­sion qui s’ap­plique plutôt bien à la rela­tion qu’en­tre­tiennent sur le circuit Nick Kyrgios et Corentin Moutet, deux joueurs au tempé­ra­ment explosif et au toucher soyeux. 

Tous deux présents cette semaine sur l’ATP 250 de Majorque où ils ont été éliminés d’en­trée, l’Australien et le Français, qui se sont affrontés il y a quelques jours à Stuttgart, ont partagé leur bromance sur les réseaux sociaux. 

Et visi­ble­ment, Nick est un grand fan du Parisien. 

« Mon joueur préféré. Vous tous devriez être recon­nais­sants, vous détendre et profiter du spec­tacle », a écrit Nick sur son compte Instagram. 

Publié le mardi 23 juin 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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