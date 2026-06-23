Qui se ressemble s’as­semble, comme l’on dit.

Une expres­sion qui s’ap­plique plutôt bien à la rela­tion qu’en­tre­tiennent sur le circuit Nick Kyrgios et Corentin Moutet, deux joueurs au tempé­ra­ment explosif et au toucher soyeux.

Tous deux présents cette semaine sur l’ATP 250 de Majorque où ils ont été éliminés d’en­trée, l’Australien et le Français, qui se sont affrontés il y a quelques jours à Stuttgart, ont partagé leur bromance sur les réseaux sociaux.

Et visi­ble­ment, Nick est un grand fan du Parisien.

« Mon joueur préféré. Vous tous devriez être recon­nais­sants, vous détendre et profiter du spec­tacle », a écrit Nick sur son compte Instagram.