Nick Kyrgios aime commu­ni­quer avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Et lorsque l’un d’entre eux lui a demandé quels étaient selon lui les cinq joueurs les plus sous‐côtés du circuit masculin, l’Australien a dégainé son top 5 personnel avec quelques surprises et notam­ment la présence de Benjamain Bonzi en deuxième position.

Pas si éton­nant que cela alors que Nick a clai­re­ment lâché en confé­rence de presse qu’il avait été impres­sionné par la pres­ta­tion du Tricolore lors de son deuxième tour où il était à deux doigts de se faire embar­quer dans un cinquième set.

Le top 5 de Nick Kyrgios des joueurs les plus sous‐côtés :

1 – Jordan Thompson

2 – Benjamin Bonzi

3 – Alejandro Davidovich Fokina

4 – Mackenzie McDonald

5 – Brandon Nakashima