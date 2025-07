Présent dans les vestiaires à Indian Wells cette année, Nick Kyrgios a évoqué une conver­sa­tion avec Novak Djokovic au cours d’un entre­tien avec Patrick Mouratoglou.

« Nous étions dans les vestiaires et je lui ai dit : « Pourquoi es‐tu ici ? Pourquoi joues‐tu ? » Il m’a simple­ment répondu : « Je ne sais pas. Je lui ai dit : « Et tes enfants ? Je sais que tu veux passer du temps avec ta famille. » Il m’a répondu : « Oui, je ne sais pas. Je ne le vois pas jouer plus d’un an de plus. Pas encore. Je parle simple­ment d’après mon expé­rience, si j’avais une famille comme la sienne et des enfants »