Après avoir laissé entendre qu’il ne rejoue­rait plus la Laver Cup, Nick Kyrgios a lâché une petite bombe sur son avenir. A 26 ans, il pense déjà à arrêter sa carrière. Dans un futur proche, il a déjà mis un terme à sa saison pour retourner auprès de sa famille et préparer l’Open d’Australie.

« Tant que je serais sur le terrain, j’es­saierai de donner le meilleur de moi‐même. Je ne vais pas mentir. Dire que je prévois de jouer encore quatre ou cinq ans sur le circuit serait hypo­crite de ma part. J’ai besoin de rentrer à la maison. Je voyage depuis quatre mois et demi. Ma mère ne va pas très bien en termes de santé et la vérité est que j’ai­me­rais passer plus de temps avec elle et l’aider de toutes les manières possibles », a confié l’Australien en confé­rence de presse.