Nick Kyrgios n’a plus de point ATP !

Depuis sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Tokyo en 2022, où il avait dû déclarer forfait avant son quart de finale contre Taylor Fritz, l’Australien n’a joué qu’un seul match sur le circuit. C’était le 13 juin dernier, sur gazon à Stuttgart. Il s’était incliné en deux sets contre le Chinois Wu (7−5, 6–3).

Alors qu’il avait sans doute réalisé en 2022 la meilleure saison de sa carrière, avec notam­ment une finale à Wimbledon perdue contre Novak Djokovic, Kyrgios a vécu en 2023 une saison blanche à cause de diffé­rentes bles­sures et une opéra­tion du genou en janvier.

Il le paie avec cette dispa­ri­tion du classement.

🇦🇺 Nick Kyrgios has offi­cially dropped off the ATP rankings, losing all the points he had collected in the last 52 weeks.



Just shows you how quickly things can turn around, in the space of one year, due to inju­ries etc. pic.twitter.com/2lTsPu5gi3