Fervent soutien de Novak Djokovic dans la tempête qui touche actuel­le­ment le Serbe, Nick Kyrgios en a remis une couche en confé­rence de presse à Sydney. Interrogé sur la rela­tion tumul­tueuse qu’il a pu entre­tenir avec le numéro un mondial, il dément, exemples à l’appui : « C’est drôle, mais Novak et moi étions amis, nous nous sommes entraînés ensemble dans certains tour­nois, mais les médias nous ont montés l’un contre l’autre. Ils ont beau­coup exagéré les choses, ils ont rendu la situa­tion 30 fois pire que ce qu’elle était vrai­ment. Je me souviens que Novak était l’un des rares joueurs qui, lorsque j’étais jeune, me disait : « Si tu as besoin de quelque chose, n’hé­site pas à venir me voir et je t’aiderai » ».

Une décla­ra­tion qui scelle défi­ni­ti­ve­ment la récon­ci­lia­tion entre les deux hommes. Elle permet aussi à l’Australien – qui avait pour habi­tude de criti­quer régu­liè­re­ment le Serbe – de se défausser sur les médias.