Lors de son podcast « The Unscripted Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, Nick Kyrgios est une nouvelle fois revenu sur l’affaire Sinner, sans langue de bois comme d’habitude.
« La vérité, c’est que cela m’a fait mal de voir comment tout cela s’est résolu. Je suivais l’affaire et je ne pouvais pas croire qu’une personne qui avait été contrôlée positive à deux reprises puisse s’en sortir aussi facilement. Je regardais cela depuis chez moi et je me disais : ‘Merde, j’aurais peut‐être dû faire la même chose !’ […] Réfléchissez‑y un instant, que se serait‐il passé si j’avais fait quelque chose comme ça ? »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 13:16