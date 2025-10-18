AccueilATPKyrgios en remet une couche sur Sinner : "Je suivais l'affaire depuis...
ATP

Kyrgios en remet une couche sur Sinner : « Je suivais l’af­faire depuis chez moi et je me disais : ‘Merde, j’au­rais peut‐être dû faire la même chose !’ »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

29

Lors de son podcast « The Unscripted Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, Nick Kyrgios est une nouvelle fois revenu sur l’af­faire Sinner, sans langue de bois comme d’habitude. 

« La vérité, c’est que cela m’a fait mal de voir comment tout cela s’est résolu. Je suivais l’af­faire et je ne pouvais pas croire qu’une personne qui avait été contrôlée posi­tive à deux reprises puisse s’en sortir aussi faci­le­ment. Je regar­dais cela depuis chez moi et je me disais : ‘Merde, j’au­rais peut‐être dû faire la même chose !’ […] Réfléchissez‑y un instant, que se serait‐il passé si j’avais fait quelque chose comme ça ? »

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 13:16

Article précédent
Tsonga : « Si Alcaraz est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? On ne sait pas trop mais j’au­rais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.