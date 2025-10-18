Lors de son podcast « The Unscripted Show », dont les propos sont relayés par Punto de Break, Nick Kyrgios est une nouvelle fois revenu sur l’af­faire Sinner, sans langue de bois comme d’habitude.

« La vérité, c’est que cela m’a fait mal de voir comment tout cela s’est résolu. Je suivais l’af­faire et je ne pouvais pas croire qu’une personne qui avait été contrôlée posi­tive à deux reprises puisse s’en sortir aussi faci­le­ment. Je regar­dais cela depuis chez moi et je me disais : ‘Merde, j’au­rais peut‐être dû faire la même chose !’ […] Réfléchissez‑y un instant, que se serait‐il passé si j’avais fait quelque chose comme ça ? »