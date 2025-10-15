AccueilATPKyrgios évoque du bout des lèvres un système "mafieux": "Le directeur général...
Kyrgios évoque du bout des lèvres un système « mafieux » : « Le direc­teur général et toutes les personnes les plus impor­tantes de l’ATP sont italiens. Toute cette histoire est absurde »

Même s’il n’est plus vrai­ment sur le tour, Nick existe encore média­ti­que­ment et il sera d’ailleurs présents à l’étape de l’UTS de Hong Kong en tant que coach de Gasquet.

S’exprimant une nouvelle fois sur le cas Jannik Sinner, Nick est allé un peu plus loin cette fois car sans l’évo­quer ouver­te­ment il parle bien de mafia.

« Évidemment, ils essaient de protéger Sinner. Le direc­teur général et toutes les personnes les plus impor­tantes de l’ATP sont italiens. Toute cette histoire est absurde » a déclaré l’Australien.

Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 10:11

