Même s’il n’est plus vraiment sur le tour, Nick existe encore médiatiquement et il sera d’ailleurs présents à l’étape de l’UTS de Hong Kong en tant que coach de Gasquet.
Lo que dijo Nick Kyrgios 👀— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 14, 2025
🗣 « Obviamente intentan protegerlo a Sinner. El director ejecutivo y todas las personas más importantes de la ATP son italianos. Toda esta historia es una tontería ». pic.twitter.com/uHMuciXeoy
S’exprimant une nouvelle fois sur le cas Jannik Sinner, Nick est allé un peu plus loin cette fois car sans l’évoquer ouvertement il parle bien de mafia.
« Évidemment, ils essaient de protéger Sinner. Le directeur général et toutes les personnes les plus importantes de l’ATP sont italiens. Toute cette histoire est absurde » a déclaré l’Australien.
Publié le mercredi 15 octobre 2025 à 10:11