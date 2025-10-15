Même s’il n’est plus vrai­ment sur le tour, Nick existe encore média­ti­que­ment et il sera d’ailleurs présents à l’étape de l’UTS de Hong Kong en tant que coach de Gasquet.

Lo que dijo Nick Kyrgios 👀



🗣 « Obviamente intentan prote­gerlo a Sinner. El director ejecu­tivo y todas las personas más impor­tantes de la ATP son italianos. Toda esta historia es una tontería ». pic.twitter.com/uHMuciXeoy — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 14, 2025

S’exprimant une nouvelle fois sur le cas Jannik Sinner, Nick est allé un peu plus loin cette fois car sans l’évo­quer ouver­te­ment il parle bien de mafia.

« Évidemment, ils essaient de protéger Sinner. Le direc­teur général et toutes les personnes les plus impor­tantes de l’ATP sont italiens. Toute cette histoire est absurde » a déclaré l’Australien.